من الزواج إلى المحاكم.. ” نجوى ” تروي تفاصيل تحول زوجها من إنسان إلى شيطان

القاهرة(صدى):

روت الفتاة المصرية ” نجوى ” الحاصلة على الدبلوم، قصة حياتها مع زوجها التي وصل بهم الحال إلى المحاكم والقضايا، بعدما وجدت منه كل أشكال العقاب والتعذيب على مدار 5 سنوات.

بدأت ” نجوى ” في سرد قصتها مع الزواج عقب حصولها على الدبلوم في سن الـ 20 وانتظارها فارس أحلامها مثل أي فتاة أخرى، قبل أن يتقدم إليها ” جابر ” الذي كان عمره وقتها 44 عامًا.

اضطر والدها على الموافقة عليه بالرغم من فرق السن بينهما نظرًا لمستواهم الاجتماعي المتوسط، وذلك أملاً في الحفاظ على ابنته وضمان حياة كريمة لها.

بدأ الأمر بسعادة كبيرة حيث تمت الخطبة ثم الزواج بعدها، ومن هنا تحول ” جابر ” من إنسان إلى شخص آخر غير الذي وافقت عليه ” نجوى ” .

كانت ” نجوى ” بمثابة سلعة أو صفقة لـ ” جابر ” حصل عليها بأمواله، أصبح يضربها تارة ويحبسها أخرى، فضلاً عن حرمانها من زيارة أهلها.

اعتقدت ” نجوى ” أنه بعدما رزقهم الله بـ ” توأم ” سيخفف ” جابر ” عنها المعاناة، إلا أنها كانت مخطئة حيث زاد عذابها، وكان يحرمها من طفليها فضلاً عن عدم إنفاق أي مبلغ عليها.

علمت ” نجوى ” بعد ذلك أنه يخونها، بل وتزوج ” عرفي ” 9 مرات من قبل، وعندما واجهته جاءت الرد الصادم بأنها بمثابة صفقة اشتراها لخدمته وللحصول على أولاد.

وأضافت أنه أبلغها أيضًا بأن الرجل مباح له فعل أي شئ، وأنه يتزوج ” عرفي ” من سيدات أخريات من أجل المتعة فقط، وهنا فاض بـ ” نجوى ” الكيل.

حررت ” نجوى ” بعد ذلك بلاغًا ضده متهمه إياه بالقتل وحرمانها من أولادها وذهبت إلى منزل أبيها، إلا أنها عادت إلى منزله مجددًا بضغط من أهلها، لترى أشكال جديدة من العذاب.

وأكدت أن محكمة الأسرة بإمبابة أمرت بتسليم الأطفال لها إلى أنه رفض تنفيذ القرار ووصل الحال إلى تهديدها بالقتل، وها هي “نجوى” تنتظر قرار المحكمة بشأن رفضه تسليم الأطفال والخلع.