بالصور.. محافظ ضمد يؤدي الجنازة على شهيد الأضحي ” الأمير”

علي القحطاني(صدى):

صلى الدكتور ” سلطان بن عجمي بن منيخر ” محافظ ضمد، وجموع المصلين، الجنازة على الشهيد جندي أول ” عبدالله بن علي الأمير ” أحد منسوبي القوات المسلحة، مساء أمس الثلاثاء، بجامع الطاهرية، استشهد يوم العيد متأثرًا بإصابة سابقة خلال أداء عمله بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

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ونقل ” محافظ ضمد ” ، تعازي القيادة الحكيمة وأمير منطقة جازان وسمو نائبه لأسرة الشهيد الأمير، سائلًا الله أن يتقبله في الشهداء ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

‎وأكد ” ذوو الشهيد ” ، عل فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميادين الشرف، مجدّدين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.