” البيئة ” تفسح 1.5 مليون رأس من المواشي ضمن المرحلة الثالثة

محمد السعران(صدى):

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن فسح نحو 1,513,317 رأس من الماشية، وذلك ضمن المرحلة الثالثة لاستيراد المواشي لتغطية الطلب المحلي ومشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي لموسم حج 1439هـ.

وأوضح نائب مدير الإدارة العامة للمحاجر الدكتور إبراهيم النويصر، أن عدد المواشي المستوردة خلال الفترة من 1 ذو القعدة وحتى 9 ذو الحجة الجاري بلغ نحو 920,764 رأس لصالح مشروع البنك الإسلامي للإفادة من الهدي والأضاحي وهي تمثل حوالي 90 % من مخصص البنك الإسلامي، إضافة إلى 592,553 رأس لتغطية الطلب المحلي.

وأشار النويصر إلى أن المواشي التي سيتم استيرادها خلال هذا الموسم تبلغ نحو 2,640,000 رأس من الماشية، بواقع 1,500,000 رأس لتغطية طلب السوق المحلية، وحوالي 1,140,000 رأس لصالح البنك الإسلامي ضمن مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، وضعت عدد من الضوابط لدخول المواشي الحية إلى العاصمة المقدّسة، وتهدف من خلالها إلى ضمان سلامة الأضاحي وعدم انتشار الأوبئة، بداية بالمتابعة من قبل المحجر الحيواني والنباتي بميناء جدة الإسلامي وتطبيق جميع الإجراءات المحجرية على المواشي المستوردة حتى فسحها، وبعد ذلك يتم ترصيص الشاحنات ومتابعتها حتى وصولها لمواقع مشروع البنك الإسلامي في المشاعر المقدسة وأيضا يتم متابعة الوارد للمشاعر المقدسة من السوق المحلية من خلال فروع الوزارة بمحافظات: جدة والجموم والليث، بحيث يتقدم صاحب المواشي بطلب الحصول على الفسح، والتوقيع على التعهد الخاص بالرفق بالحيوان، وتحديد أعداد الحيوانات في وسائل النقل، ويتم سحب العيّنات وإجراء الاختبارات الحقلية السريعة، وإصدار شهادة فسح تستخدم لمرة واحدة في نقاط الفرز، إضافة إلى التفتيش من قِبل الفرق البيطرية الميدانية في مداخل العاصمة المقدّسة.