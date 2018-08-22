بالفيديو.. بي ام دبليو تبتكر طريقة لملء كؤوس الشرب من أسفل

أميرة خالد(صدى):

قامت بي ام دبليو بالحصول على براءة اختراع لطريقة جديدة تعمل على ملء كؤوس الشرب من اﻷسفل، بدلاً من صب المياه والعصائر والمرطبات من اﻷعلى بالطريقة التقليدية.

يعمل النظام على دفع المشروبات المختلفة إلى داخل الكأس من اﻷسفل، وهو ما يحدث عبر وجود اثنين من النوابض اللولبية أسفل قاع الكأس ليقوم كلا النابضين باﻹرتفاع ﻷعلى من أجل رفع قاعدة الكأس وإدخال المشروب إلى الداخل، بينما تتكون القاعدة التي يتم وضع الكأس عليها من صمام نابض يتم دفعه ﻷسفل فور وضع الكأس عليه، بما يسمح بتدفق السوائل إلى داخل الكأس، وهو ما يمكن توضيحه عبر الفيديو التالي.

وما يتميز به هذا النظام أنه يقدم أيضاً حامل أكواب أقوى في الوقت نفسه، ﻷن الكوب يكون متصل بالقاعدة بشكل قوي، مما يقلل من احتمالات انسكاب المشروبات على الركاب، كما سيتيح النظام وجود خزانين لاثنين من المشروبات المختلفة.

هذا ومن الممكن تركيب هذا النظام ﻷي سيارة، ولكن بما أن بي ام دبليو اعتنت بالتصميم لهذه الدرجة، فمن المؤكد أننا لن نراه سوى في سيارات مثل الفئة السابعة الفاخرة، وذلك في حالة قررت الشركة طرح النظام بشكل فعلي في اﻷسواق.