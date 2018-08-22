مختياريان مدافعًا عن إيمري: أبقي فلسفة فينغر و يواصل البناء

نواف السالم(صدى):

أكد اللاعب الأرميني ” هنريخ مخيتاريان ” نجم نادي ” آرسنال ” الإنجليزي، إن لاعبي ” المدفعجية ” لا يزالون يتأقلمون مع أسلوب اللعب الجديد بإعداد الهجوم من الخلف، مطالبًا بحصول المدرب ” أوناي إيمري ” على وقت أطول لتنفيذ فلسفته الخاصة.

وقال ” مخيتاريان ” في تصريحات له، إنه لكل شخص رأيه، ونحن ندرك جيدًا ماذا نلعب وكيف يجب أن نلعب؟.

وأضاف اللاعب ” الأرميني ” ، أن الشيء الوحيد الذي ينبغي فعله هو العمل بجدية والثقة في أنفسنا واستغلال الفرص المتاحة لتسجيل الأهداف، نحن نصنع الفرق، ربما نحن لسنا جيدين بالشكل الكافي للتسجيل، لكن أعتقد أن هذا سيحدث في المباريات القليلة ببداية الموسم.

وأكد ” مخيتاريان ” ، على دعمه للمدرب الإسباني، الذي تولى المسؤولية خلفًا لـ أرسين فينغر في الوصول إلى التوازن المطلوب بين الهجوم والدفاع، لافتًا إلى أن ” إيمري ” أبقى فلسفة ” فينغر ” لكنه يواصل البناء عليها، هذا ليس سهلاً لكني أعتقد أنه يؤدي عمله بشكل سليم.

وأضاف ” مخيتاريان ” ، أن ” إيمري ” يريد لعب كرة القدم والسيطرة على المباراة وهذا ما نفعله، ومن المهم مواصلة التحلي بالإيجابية والثقة في أنفسنا ومواصلة العمل بنفس الطريقة وستأتي النتائج بعد ذلك.

والجدير بالذكر أن ” آرسنال ” بدأ الدوري بالخسارة (0-2) أمام مانشستر سيتي، وتعثر (2-3) أمام تشيلسي في الجولة الماضية، فيما وجه كثيرون الانتقادات للأسلوب الخططي لإيمري مطالبين باللعب بأسلوب دفاعي أكبر.