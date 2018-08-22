المطلق: أيام التشريق 4 لا يصح صيامها

علي القحطاني(صدى):

علق عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، على أيام التشريق.

وأوضح ” المطلق ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن أيام التشريق 4 أيام تبدأ من يوم العيد ” العاشر إلى الثالث عشر من ذو الحجة ” .

وقال في تغريدة له ” أيام التشريق من العيد؛ فهو أربعة أيام، تبدأ بالعاشر، وتنتهي بالثالث عشر، وهو الصواب عند أهل العلم كما ذكر شيخنا ابن باز؛ فلا تصام أيام التشريق إلا لمن عجز عن هدي التمتع والقران رخصة له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله ” رواه أحمد ” .