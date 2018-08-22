55 ٪؜ من حجاج الداخل يغادرون مشعر منى غداً

سامي المجيدير(صدى):

توقع عضو المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل محمد سعد القرشي أن ٥٥ في المائة من حجاج الداخل المتعجلين سيغادرون غداً عقب رمي الجمرات مبيناً أن غالبية الحجيج ستنفر غداً من منى على أن يغادر آخر متعجل منى قبل الغروب وفقاً للقاعدة الشرعية.

وأبان القرشي أن حجاج الداخل ينفقون أكثر من ٤٠ مليون ريال لشراء الهدايا التذكارية من المشاعر المقدسة ومكة المكرمة مؤكدا أن الحجاج يهتمون بشراء الهدايا من مشعر منى خلال رحلة الحج لأنها تحمل ذكرى وطابع خاص بالحج ويتذكرون من خلالها الأيام الجميلة التي قضوها في المشاعر المقدسة.