بالصور.. أخر أقوال الطيار الأردني الشهيد ” أحمد الخوالدة “

عمان(صدى):

نعت القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية ” الجيش العربي ” ، اليوم الأربعاء، الشهيد الملازم أول الطيار ” أحمد علي محمد خليف الخوالدة ” ، والذي استشهد نتيجة تعرض طائرته لحادث سقوط خلال رحلة تدريبية في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الاميركية، كما توفي في الحادث معه طيار أميركي.

وأضافت ” القيادة العامة الأردنية ” ، أنه تم تشكيل هيئة تحقيق مشتركة من الجانبين الأردني والأمريكي للوقوف على أسباب الحادث .

وكان أخر ما نشره ” الخوالدة ” على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” ، خارطة تظهر إنه سيسافر إلى الولايات المتحدة، أما آخر منشور قبل سفره فكانت صورة للشهيد معاذ الحنيطي الذي ارتقى في مداهمات السلط مؤخرًا وعلق عليها : ” إنا لله وإنا اليه راجعون الله يرحمك يا شهيد ” .

ولوحظت المنشورات الدينية في صفحة الشهيد، والتي تتحدث عن الموت والحفاظ على الصلاة.

ومن جانبها قدمت ” القيادة العامة الأردنية ” ، التعازي والمواساة لأهل الشهيد ” الخوالدة ” وذويه ورفاق السلاح، كما قدمت التعازي لذوي الطيار الأمريكي ورفاقه في الجيش الأمريكي.