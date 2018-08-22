بالصور.. أول ظهور لهيونداي ليونيس 2020 ” أكسنت SUV ” في شكلها المتوقع

أميرة خالد(صدى):

رصدت هيونداي SUV صغيرة أثناء اختبارها مؤخرا في الولايات المتحدة، والتي ذكرت مصادر بأنها ستكون بمثابة أكسنت نسخة SUV، وذلك مع تراجع مبيعات السيدان والهاتشباك بأسواق أمريكا الشمالية.

وحسب الأسماء التي سجّلت هيونداي ملكيتها، فإن سيارتها الجديدة ستسمى ليونيس، واليوم واستنادا على صورها التجسسية وأحدث موديلات الشركة، أنشأ فنانو Kksstudio صورة تتوقع ما ستبدو عليه عند وصولها.

الموديل سيكون أصغر بشكل طفيف مقارنة بهيونداي كونا، إذ سيكون طوله 4.165 متر، عرضه 1.8 متر، ارتفاعه 1.55 متر وقاعدة عجلاته 2.6 متر.

ستمتلك السيارة مجموعة تقنيات سلامة يتضمنها مكابح الطوارئ الأوتوماتيكية، الكشف عن البقعة العمياء، إدارة الاستقرار والتحكم فيه على الطريق، مساعد الصعود على التضاريس مع وسائد هوائية.

على ناحية الداخلية، لدينا شاشة عرض 8 إنش، تشغيل دون مفتاح، فتحة سقف، في حين لدى الخارجية جنوط 15-17 إنش، مصابيح بروجيكتور، سقف ذو لونين.

أسفل الغطاء، سيقع محرك تنفس طبيعي 1.6 لتر يتصل بجير أوتوماتيكي متغير السرعات CVT، دون الكشف عن مواصفات الأداء.

هذا ومقرر أن تكون هيونداي ليونيس موجهة للشباب، إذ ستتميز بتصميم عصري بتكلفة تناسب الجميع بحدود 15,000$ (56,250 ريال)، وبالنسبة إلى موعد طرحها في الأسواق، فإن ذلك غالبا ما سيكون نهاية العام المقبل كموديل 2020.