  • الأربعاء 22

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. لقاء عمل لحبيب الملح مع الأمير وليد بن طلال بالرياض

بالفيديو.. لقاء عمل لحبيب الملح مع الأمير وليد بن طلال بالرياض

بالفيديو.. لقاء عمل لحبيب الملح مع الأمير وليد بن طلال بالرياض
علي القحطاني(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو للقاء جمع بين الأمير الوليد بن طلال والطباخ التركي الشهير ” نصرت غوكشيه ” .

أوضح ” الفيديو ” ، توجه الطباخ التركي الشهير بلقب ” حبيب الملح ” ، إلى المملكة العربية السعودية ليلتقي بالأمير الوليد بن طلال.

ووثق ” الفيديو ” ، رحلة ” نصرت ” منذ صعوده لطائرته الخاصة، حتى وصوله إلى مكتب الوليد بن طلال الذي حرص على منحه هدية، وإلتقط نصرت بعض الصور داخل مكتب الوليد بن طلال، مشيرًا إلى أنه في ” رحلة عمل ” .

والجدير بالذكر أن الأمير ” الوليد بن طلال ” وعائلته، قاموا بزيارة تركيا عام 2017، وحضر نصرت بطائرة خاصة لطبخ وجبة عشاء للأمير زعمت وسائل الإعلام أن تكلفتها بلغت 20 ألف ليرة تركية.


الوسوم:

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 1 ساعة

ملح ملقيتو الا الملح انا ارش الملح واكثر ملح ملح وش اسالفه الملح

[ عدد التعليقات: 3761 ] نشر منذ 6 دقائق

ارزاق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *