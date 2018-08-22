بالفيديو.. لقاء عمل لحبيب الملح مع الأمير وليد بن طلال بالرياض

علي القحطاني(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو للقاء جمع بين الأمير الوليد بن طلال والطباخ التركي الشهير ” نصرت غوكشيه ” .

أوضح ” الفيديو ” ، توجه الطباخ التركي الشهير بلقب ” حبيب الملح ” ، إلى المملكة العربية السعودية ليلتقي بالأمير الوليد بن طلال.

ووثق ” الفيديو ” ، رحلة ” نصرت ” منذ صعوده لطائرته الخاصة، حتى وصوله إلى مكتب الوليد بن طلال الذي حرص على منحه هدية، وإلتقط نصرت بعض الصور داخل مكتب الوليد بن طلال، مشيرًا إلى أنه في ” رحلة عمل ” .

والجدير بالذكر أن الأمير ” الوليد بن طلال ” وعائلته، قاموا بزيارة تركيا عام 2017، وحضر نصرت بطائرة خاصة لطبخ وجبة عشاء للأمير زعمت وسائل الإعلام أن تكلفتها بلغت 20 ألف ليرة تركية.