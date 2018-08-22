إتلاف 28 ذبيحة في مسلخ عشوائي ببلدية أجياد

عادل الحربي(صدى):

ضبطت الفرق الرقابية ببلدية أجياد الفرعية، مسلخ عشوائي يديره عمالة مخالفة لنظام العمل والإقامة ضمن نطاق منطقة أجياد.

وأتلفت الفريق الرقابية 28 ذبيحة من لحوم الجمال والأغنام مجهولة المصدر، بالإضافة إلى مصادرة 40 كيلو أرز لسوء الحفظ والتداول، داخل المسلخ الذي تم إعداده لذبح الأضاحي خلال هذه الأيام.

ومن جانبه أكد مدير إدارة الخدمات ببلدية أجياد الفرعية محمد باخشوين، أن ذبح الحيوانات يجب أن يكون بطريقة مشروعة وفي المسالخ المخصصة التي وفرتها الأمانة تحت إشراف الاطباء البيطريين.

كما أشار إلى أن بعض هذه الذبائح المحضرة في المسالخ العشوائية قد تشكل خطرًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام .