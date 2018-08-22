دراسة حديثة: عيشوا عمرا أطول بواسطة الكربوهيدرات

أميرة خالد(صدى):

أكدت دراسة حديثة ، أن الأشخاص الذين لا يتناولون ​الكربوهيدرات​ ويستبدلونها بالدجاج واللحوم الحمراء والأجبان والدهون والبروتينات الحيوانية هم أكثر عرضة للموت.

فقد إكتشف علماء في مستشفى بريغهام النسائي في الولايات المتحدة الأميركية، كمية الكربوهيدرات اليومية في النظام الغذائي التي تساعد في زيادة متوسط عمر الإنسان.

وشملت الدراسة 20 بلدا أوروبياً وآسيا وشمال أميركا، مع الأخذ بعين الإعتبار عوامل العمر والجنس والأمراض المستوطنة والحصص النسبية للمواد الغذائية والعادات السيئة، وتبيّن أن الأشخاص الذين كانت الكربوهيدرات تشكل 50% من نظامهم الغذائي يميلون أكثر إلى حياة أطول، أما بالنسبة للذين كانت نسبة الكربوهيدرات في نظامهم الغذائي 40 بالمئة وأقل أو 70 بالمئة وأكثر، فإن فرص وفاتهم أعلى.