التقليل من قيمة الحجاج وفريضة الحج.. أجدد أساليب المتربصين بالمملكة

علي القحطاني(صدى):

يواصل أعضاء الجماعات الإرهابية والمتآمرين على المملكة تربصهم وسط توافد الملايين من كافة أنحاء العالم على المملكة لأداء فريضة الحج بعيد الأضحى.

وأثار المنظر المهيب لحجاج بيت الله الحرام الغيظ والضغينة في نفوس المتربصين بالمملكة، ليخرجوا بتصريحات تقلل من قيمة الحجاج وفريضة الحج.

وغرد يوسف القرضاوي مفتي الإرهاب على حسابه الرسمي على ” تويتر ” بكلمات تقلل من قيمة فريضة الحج بعدما أراد التقليل من جهود المملكة في خدمة حجاج الرحمن، قائلًا ” هذا الحج ليس لله تعالى حاجة فيه.. الله غني عن العباد، وإذا فرض عليهم فرائض فإنما ذلك ليزكزا أنفسهم وليرتقوا في معارج الرقي الروحي والنفسي والأخلاقي إلى ربهم ولتتحقق لهم المنافع المختلفة في حياتهم ” .

ليخرج داعم الإرهاب الآخر محمد هنيد مهاجمًا الحجاج، قائلًا ” لو اتجهتوا إلى الساحات والميادين مطالبين بالعدل والحرية ورفع الاستبداد والوقوف في وجه الحاكم الظالم لكان حال الأمة غير الحال ” .