مفاوضات لانتقال الجزائري ” فيجولي ” للهلال
أكدت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، على دخول نادي ” الهلال ” في مفاوضات مع اللاعب الجزائري ” سفيان فيجولي ” نجم منتخب الجزائر ولاعب نادي ” جالاطا سراي ” التركي.
وبعد أن أخرج المدرب ” فاتح تريم ” اللاعب الجزائري من حساباته، بداية من الموسم الكروي الحالي، أصبح رحيل صانع الألعاب ” سفيان فيجولي ” عن جالاطا أمرًا حتمي.
فيما أوكل ” سفيان فيجولي ” إدارة أعماله، لوكيل أعمال اللاعبين ” حبيب عنتر ” ، الذي شرع في مفاوضات رسمية مع إدارة الهلال السعودي، من أجل الانضمام إليه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1989 ] نشر منذ 53 دقيقة
يا صدى ونتم مابقي لاعب ما جبتوة للهلال
هلالي غير متعصب[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 47 دقيقة
ممتـاز 😀لاعب من طراز عالمـي وسيضيف الكثير للهلال
الدوري الموسم هذا هلالي إن شاء الله مع إحترامي للفرق الثانية