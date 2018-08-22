مفاوضات لانتقال الجزائري ” فيجولي ” للهلال

نواف السالم(صدى):

أكدت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، على دخول نادي ” الهلال ” في مفاوضات مع اللاعب الجزائري ” سفيان فيجولي ” نجم منتخب الجزائر ولاعب نادي ” جالاطا سراي ” التركي.

وبعد أن أخرج المدرب ” فاتح تريم ” اللاعب الجزائري من حساباته، بداية من الموسم الكروي الحالي، أصبح رحيل صانع الألعاب ” سفيان فيجولي ” عن جالاطا أمرًا حتمي.

فيما أوكل ” سفيان فيجولي ” إدارة أعماله، لوكيل أعمال اللاعبين ” حبيب عنتر ” ، الذي شرع في مفاوضات رسمية مع إدارة الهلال السعودي، من أجل الانضمام إليه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.