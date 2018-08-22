مهاجم البايرن يكشف عن سببه سعيه للرحيل

ماجد محمد(صدى):

أعلن مهاجم بايرن ميونخ الألماني البولندي روبرت ليفاندوفسكي، عن سبب سعيه للرحيل عن النادي البافاري، خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي.

وأكد ليفاندوفسكي أنه يتم مهاجمته من قبل الجميع، قائلًا ” الجميع هاجمني في أبريل ومايو الماضيين، شعرت بعدم وجود أي حماية من النادي وأنني وحيد أمام ذلك، وفجأة الجميع بدأ في الهجوم ضدي، بعدما لم أتمكن من هز الشباك في بعض المباريات المهمة، لم أجد أي شخص يدعمني ” .

وأوضح أنه كان يرغب في الرحيل لأنه في الوقت الذي لم يكن يمر بفترة جيدة في ميونخ لم يدعمه النادي بأي شكل، قائلًا ” لكن الآن، عدت بقلبي مرة أخرى للفريق البافاري، ولاحظت هنا كيف تدعمني الجماهير، وأدركت أنهم ما زالوا يريدون تواجدي ” .