بالصور.. بلقيس وزوجها يستمتعان بإجازتهما في هولندا

أماني الغامدي(صدى):

نشرت الفنانة اليمنية ​بلقيس ، صوراً لها برفقة ​ زوجها رجل الأعمال ​سلطان بن عبد اللطيف​، اثناء استمتاعهما بإجازتهما في ​هولندا​.

وظهرت بلقيس في الصور وهي بأحد شوارع العاصمة الهولندية، ​أمستردام​، عكست مدى استمتاعها بإجازتها، وظهرت فيها بـ” لوك ” كاجول أنيق ، والبسمة تملأ ملامح وجهها، كما نشرت صوراً أخرى مع زوجها وهما يستمتعان بوقتهما هناك.

يُذكر أن بلقيس كانت قد إحتفلت بمرور 3 أشهر على ولادة طفلها الأول تركي، ولهذه المناسبة نشرت صورة لإبنها كشفت فيها للمرة الاولى عن وجهه.