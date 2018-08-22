بالصور.. بلقيس وزوجها يستمتعان بإجازتهما في هولندا
نشرت الفنانة اليمنية بلقيس ، صوراً لها برفقة زوجها رجل الأعمال سلطان بن عبد اللطيف، اثناء استمتاعهما بإجازتهما في هولندا.
وظهرت بلقيس في الصور وهي بأحد شوارع العاصمة الهولندية، أمستردام، عكست مدى استمتاعها بإجازتها، وظهرت فيها بـ” لوك ” كاجول أنيق ، والبسمة تملأ ملامح وجهها، كما نشرت صوراً أخرى مع زوجها وهما يستمتعان بوقتهما هناك.
يُذكر أن بلقيس كانت قد إحتفلت بمرور 3 أشهر على ولادة طفلها الأول تركي، ولهذه المناسبة نشرت صورة لإبنها كشفت فيها للمرة الاولى عن وجهه.
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