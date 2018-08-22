3 مشروبات عشبية تحمي معدتك من أضرار لحمة العيد

أميرة خالد(صدى):

يرتبط عيد الأضحى بتناول كميات كبيرة من اللحوم، خاصة الضأن، وكذلك الأكلات الدسمة، مما يزيد من مشكلات الجهاز الهضمي، ومشكلات المعدة.

وقالت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، إن هناك مشروبات عشبية يمكنها أن تحمي الجسم بشكل عام، والجهاز الهضمي بشكل خاص، من كل مشكلات تناول اللحوم، خلال أيام عيد الأضحى.

الزنجبيل:

يساعد في إذابة الدهون، إلى جانب أنه يريح المعدة وينظم عملية الهضم، حيث أنه ينظم إفراز الإنزيمات التي تساعد في عملية الهضم.

ولذلك يفضل تناوله يوميا طوال أيام عيد الأضحى، بعد كل وجبة.

القرفة:

تساعد القرفة في القضاء على الغازات، كما أنها تزيد معدلات حرق الجسم للدهون، مما يخلصك مما ستتناوله من دهون أولا بأول، على أن يتم تناولها يوميا بعد كل وجبة، كما أن شربها كل صباح يعالج الإسهال.

الحلبة:

مشروب الحلبة يقلل الكوليسترول في الدم، وهو جيد لمرضى السكري، فهو يساعدهم في السيطرة على معدلات السكر في الدم.