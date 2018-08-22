بالفيديو.. في لفتة إنسانية الصحة تكمل المناسك عن حاج أصيب بغيبوبة

علي القحطاني(صدى):

في لفتة إنسانية رائعة توضح الجهود المبذولة من كافة المؤسسات بالمملكة لخدمة ضيوف الرحمن، بث أحد الكوادر الصحية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، متحدثًا عن قصة إحسان قامت بها وزارة الصحة مع حاج أصيب بغيبوبة خلال أداء مناسك الحج.

وأوضح ” الفيديو ” ، قول الكادر الطبي بأن وزارة الصحة تخصص مستشفيات في المملكة خلال موسم الحج، لافتًا إلى أن هذا الحاج عندما يدخل في غيبوبة وتقوم وزارة الصحة بنقل الحاج المريض في باصات مخصصة إلى جبل عرفة وتكمل باقي إجراءات الحج عنه، وعندما يستيقظ يكتشف أنه أكمل حجه.