بالفيديو.. في لفتة إنسانية الصحة تكمل المناسك عن حاج أصيب بغيبوبة
في لفتة إنسانية رائعة توضح الجهود المبذولة من كافة المؤسسات بالمملكة لخدمة ضيوف الرحمن، بث أحد الكوادر الصحية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، متحدثًا عن قصة إحسان قامت بها وزارة الصحة مع حاج أصيب بغيبوبة خلال أداء مناسك الحج.
وأوضح ” الفيديو ” ، قول الكادر الطبي بأن وزارة الصحة تخصص مستشفيات في المملكة خلال موسم الحج، لافتًا إلى أن هذا الحاج عندما يدخل في غيبوبة وتقوم وزارة الصحة بنقل الحاج المريض في باصات مخصصة إلى جبل عرفة وتكمل باقي إجراءات الحج عنه، وعندما يستيقظ يكتشف أنه أكمل حجه.
أحد الكوادر الصحية متحدثًا عن "أعظم قصة إحسان على مستوى الكون" خلال موسم الحج: الحاج يدخل في غيبوبة وعندما يستيقظ يكتشف أنه أكمل حجه.
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— السعودية اليوم🇸🇦 (@alsaudi_today) August 22, 2018
نهى[ عدد التعليقات: 212 ] نشر منذ 22 دقيقة
جزاكم الله كل خير
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 147 ] نشر منذ 20 دقيقة
الله يعطيكم العافية