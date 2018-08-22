لجين عمران ترد على جمهورها: هذا الطفل ليس ابني

أميرة خالد(صدى):

كشفت الإعلامية لجين عمران عن حقيقة علاقتها بالطفل ريان جيلر، الذي شغل السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية بتصريحاته حول علاقة قرابة مع لجين.

وأكدت لجين عمران ردًا على أسئلة جمهورها، أنها لا علاقة لها بهذا الطفل، قائله ” لا يقرب لي لا من قريب ولا من بعيد فقط عرفته مثلكم من خلال الإكسبلور “.

وكانت فتحت الإعلامية لجين عمران عبر حسابها على الإنستقرام، باب الأسئلة لجمهورها، قائله ” بما إني في إجازة والجو رايق تفضلوا أعطوني أسألتكم وبجاوب على المناسب منها “.