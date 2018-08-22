” ويلشير ” يسعي للإنتقام من الآرسنال

نواف السالم(صدى):

يعمد اللاعب الإنجليزي ” جاك ويلشير ” لاعب وسط نادي وست هام يونايتد، الرد على فريقه السابق ” آرسنال ” ، يوم السبت القادم، وذلك عند ضيافته لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال ” ويلشير ” صاحب الـ26 عاما: إن الأمر يتوقف علي لكي أثبت لآرسنال أنه أخطأ في الاستغناء عني.

وترك ” ويلشير ” ، آرسنال في نهاية الموسم الماضي بعد انتهاء عقده، ليسدل الستار على مسيرة استمرت 17 عامًا في النادي اللندني، منذ انضمامه للأكاديمية وعمره 9 أعوام.

وتعرض ” ويلشير ” ، لعدد من الإصابات أدت لتراجع مستواه في آرسنال وقضى موسم (2016-2017) على سبيل الإعارة في بورنموث، ثم عاد الموسم الماضي لكن المدرب الجديد ” أوناي إيمري ” الذي تولى المسؤولية خلفًا لـ ” أرسين فينغر ” سمح له بالرحيل.