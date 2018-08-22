بالفيديو.. لقطة عفوية لخادم الحرمين الشريفين مع مدير عام المجاهدين

نايف السالم(صدى):

جمعت لقطة عفوية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى للقوات العسكرية، مع مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين اللواء منصور بن عبدالله الشدي.

وظهر في مقطع الفيديو ملاطفة خادم الحرمين لمدير عام المجاهدين، خلال استقباله في الديوان الملكي بقصر منى أمس الثلاثاء.

وكان خادم الحرمين استقبل أمس في الديوان الملكي، ، القيادات المشاركة في موسم الحج، على هامش حفل الاستقبال السنوي للقيادات العسكرية المشاركة في الحج لعام 1439هـ.