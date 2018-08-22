أمن الحج: ضبط 192 مكتب وهمي وإعادة أكثر من 900 ألف مخالف

نايف السالم(صدى):

أعلن العقيد ” سامي الشويخر ” المتحدث الرسمي لقوات أمن الحج، عن ضبط 192 مكتب وهمي للحج، وإنه تم إعادة أكثر من 900 ألف شخص مخالف، و253 ألف مركبة مخالفة لأنظمة الدخول إلى المشاعر المقدسة.

وأكد ” الشويخر ” ، على استمرار عملية الضبط ومتابعة المخالفين لأنظمة الحج وإعادتهم من خلال المنافذ المختلفة، أو من خلال عمليات البحث والتفتيش على المخالفين وضبط الذين لا يحملون تصاريح تخولهم من أداء مناسك الحج، وكذلك ضبط مكاتب الحج الوهمية.