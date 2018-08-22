أمانة الشرقية: نجاح خطة المسالخ.. وأكثر من 6 آلاف ذبيحة استقبلها مسلخ الدمام

محمد السعران(صدى):

أكدت أمانة المنطقة الشرقية نجاح الخطة التي أعدتها في مسلخ الدمام المركزي ومسلخ الخبر، فيما كشف المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان في بيان صحافي، أن عدد المذبوحات في مسلخ الدمام ومسلخ الخبر المركزي في أول أيام العيد الأضحى بلغ أغنام 6158، فيما بلغ عدد الإعدامات و 9 إعدامات كليه، و 59 إعدامات جزئية، مشيراً إلى أن الأمانة سعت إلى تنفيذ برامجها وآلياتها المستمرة للفحوصات البيطرية للمذبوحات قبل وبعد الذبح، وكذلك مراحل الاستلام والتسليم عبر خطوات مرحلية تتضمن، لافتا إلى أنه تم زيادة أعداد الاطباء البيطريين للكشف على الذبائح للتأكد من سلامتها قبل الذبح، وكذلك مضاعفة عدد الجزارين، الذي بلغ عددهم في مسلخ الدمام المركزي 75 جزار، و61 عامل و 8 أطباء و 9 مشرفين في المسلخ.

وقال أنه تم التأكيد على عاملي النظافة بتنظيف صالات الذبح ورفع مخلّفات الذبائح مباشرةً، حيث تم توفير أجهزة تعقيم للأرضيات والجدران وعمل التطهير اللازم لصالات الذبح ومرافق المسلخ، واستبدال جميع أدوات الــذبح ووسائل نقل الذبائح.

وكشف الصفيان أنه تم وضع آلية جديدة لعمل المسالخ، من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية، إذ تم تهيئة المسالخ لاستقبال الأعداد المتزايدة من الأضاحي، عن طريق فتح صالات إضافية بالمسالخ وتجهيزها بالعدد الكافي من الجزارين وعمال النظافة، فيما تم وضع آلية جديدة لاستلام الذبائح، تتضمن توزيع بطاقات مختلفة تحمل ألوان عدة، الأبيض للحجز المبكر، والذي سيكون من خلال تسليم الذبيحة للمسلخ، فيما ستكون البطاقات الأخرى للذبح العادي والذي يكون في يوم العيد، لتفادي الزحام والتأخير والتنظيم بشكل أفضل.

وأكد أنه تم توفير عدد من الأطباء البيطريين والمشرفين على المسالخ للكشف على الأضاحي، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مشيراً إلى أن عدد العاملين بلغ أكثر من 300 شخص خلال فترة العيد، لافتاً إلى وجود 13 مسلخ في المنطقة الشرقية، بالإضافة الى المطابخ المصرح لها من قبل الأمانة وكافة بلدياتها.

من جهته عبر وكيل الأمين للخدمات المهندس صالح بن عبد العزيز الملحم عن بالغ شكره وتقديره لكافة الجهات التي تعاونت مع الأمانة في إنجاح هده الخطة التي أعدتها الأمانة مسبقا مشيرا الى أنه تم تجهيز مواقع إضافية لانتظار المواطنين، إذ تم تهيئة خيمة كبيرة مقابلة للمسلخ بالجهة الشمالية أمام إحدى نقاط تسليم الذبح مجهزة بأعداد كافية من كراسي الانتظار لخدمة المواطن، وتهيئة الظروف المناسبة له أثناء عملية الذبح، وتجنب الزحام داخل صالات الانتظار بالمسلخ، فيما تم إعداد نشرات توعوية لوضعها بصالات الانتظار، بهدف توعية المواطن بأهمية الذبح بالمسالخ للوقاية من الأمراض المشتركة.