تقارير طبية تكشف عن كمية الحليب الواجب تناولها بعد الخمسين

أميرة خالد(صدى):

أوصت الجمعية الأمريكية للتغذية الأشخاص في سن الخمسين بتناول 1000 ملي غرام من الكالسيوم يومياً، وترتفع إلى 1200 ملغ يومياً بعد تخطي الـ50، حيث يحتاجون لمزيد من الكالسيوم للوقاية من مرض هشاشه العظام.

وأشارت تقارير طبية إلى أن هشاشة العظام تتسبب في حوالي 9 ملايين حالة كسر للعظام حول العالم سنوياً، 61 بالمئة منها للنساء.

لذا في حال كنت تحصل على احتياجاتك من الكالسيوم عن طريق الحليب ستحتاج إلى 3 أكواب وربع من الحليب يومياً في سن الـ 50، ترتفع إلى 4 أكواب يومياً بعد تخطي سن الـ 50.

ويوفر الحليب الكالسيوم وفيتامين ” د ” الذي يحتاجه الجسم ليستطيع امتصاص الكالسيوم، ونظراً لأن الحليب يحتوي على دهون صلبة ينصح بتناول الحليب قليل أو منزوع الدسم.