“رونالدو ” يثير عشاق ريال مدريد بصورة عائلته

ماجد محمد(صدى):

حالة من الجدل الواسعة أثارتها صورة النجم البرتغالي ” كريستيانو رونالدو ” مهاجم نادي ” يوفنتوس ” الإيطالي، بين عشاق فريقه السابق ” ريال مدريد ” ، وذلك لإفتخاره من خلالها بإنتماء عائلته كلها للفريق الإيطالي، رغم كونه لم يغادر إسبانيا سوى حوالي شهر.

واستعرض برنامج ” الشيرونغيتو” الإسباني الصورة، ودافع بعض الصحفيين الموالين ” لريال مدريد ” عن النجم البرتغالي، ومن بينهم صديقه ” إيدو أغيري ” الذي أكد أن مشاكل كريستيانو رونالدو كانت مع الرئيس فلورنتينو بيريز، وليس مع عشاق ريال مدريد مذكرًا بنشره الصورة العائلية نفسها، بعد الفوز بلقب دوري الأبطال في كييف بقميص ريال مدريد.

فيما قال الصحفي ” أوسكار بيرو ” ، إن الصورة التي نشرها ” رونالدو ” ستساعد جماهير” الريال ” على نسيانه، ولفت ” باكو جكاريداد ” إلى أن النجم البرتغالي يواصل استفزاز جماهير فريقه السابق ويقوم بحركات لا لزوم لها.

ومن جانبه أكّد الصحفي ” ألفريدو دورو ” ، أن الصورة غير مهمة لكون رونالدو نشرها كنوع من الالتزام اتجاه فريقه الجديد.

وكشف ” ألفريد ” ، خلال البرنامج نفسه عن اقتراب ريال مدريد من حسم صفقة مهاجم بمبلغ يقل عن 80 مليون يورو، وأنه ينتظر موافقة اللاعب للإعلان عن الصفقة بشكل نهائي.

وبيّن ” الصحفي ” ، أن المهاجم السابق ” ألفارو موراتا ” سيكون سعيدًا بالعودة لفريقه السابق في ظل الصعوبات التي تعترض تألقه في إنجلترا.