الحجاج يرمون الجمرات في أول أيام التشريق

نايف السالم(صدى):

استكمل حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج، صباح اليوم الأربعاء ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، بأداء شعيرة رمي الجمرات.

واستهل الحجاج في مشعر منى رمي الجمرات الثلاث بعد أداء صلاة الفجر، وشرعوا في رمي الجمرة الصغرة بسبع حصيات، على أن يستكملوا باقي أيام التشريق برمي الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة الثالثة ” الجمرة الكبرى ” .

يٌذكر أن الحجاج يقضون أيام التشريق الثلاثة ” 11، 12، 13 ذي الحجة ” في منى لرمي الجمرات الثلاث، والتي يمكن اختصارها إلى يوم واحد أو اثنين، ثم التوجه لمكة لأداء طواف الوداع وهو آخر مناسك الحج.