حاج غاني يواجه الحجاج ويصرخ: ” don’t touch.. هذا حرام “

علي القحطاني(صدى):

علق الحاج الغاني عبدالرحمن على تصرفات الجهل التي تخرج من بعض الحجاج عند ” شاخص ” جبل الرحمة، محاربًا هذه التصرفات بكل ما أوتي من قوة.

ووقف الحاج الغاني أمام الحجاج ممسكًا بكتاب باللغة الإنجليزية ويصرخ قائلًا ” don’t touch.. هذا حرام ” ، في محاولة منه لعدم التفافم حول ” الشاخص ” وكتابة أدعيتهم وأحلامهم عليهم.

وواصل ترديد صرخته للحجاج ” هذا حرام لن تستفيدوا ” ، لافتًا إلى أنهم يعتقدوا تقبيلهم ” الشاخص ” أو احتضانه والبكاء عليه ويدعونه معتقدين أن هذه الأفعال ستتسبب في إجابة دعائهم أو تحقيق أحلامهم.

وقال الحاج عبدالرحمن صاحب الـ49 عامًا عن وقفته منذ طلوع شمس يوم عرفات ” أعلم جيدًا أن ما دفعهم للقيام بهذا الأمور هو الجهل، لا أريد أن يقعوا في أمور شركية تفسد حجهم، هم إخوتي ” ، مضيفًا ” يتناسون أن الله وحده هو من يستطيع إجابة الدعاء وتحقيق الأحلام وليس بناء إسمنتيا بناه البشر قبل 4 قرون وضعت عليه شعلة تنير جبل عرفة ” .