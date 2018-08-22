برشلونة يفتح باب الرحيل للكرواتي راكيتيتش

نواف السالم(صدى):

يستعد لاعب برشلونة الكرواتي إيفان راكيتيتش للرحيل عن النادي، بعدما فتح النادي الإسباني باب الرحيل أمام اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورفض برشلونة رفع راتب اللاعب وتحسين عقده بناءً على طلبه رغبة منه للحفاظ على سقف الرواتب داخل الفريق الكروي.

وأبلغ النادي اللاعب أنه لن يتمكن من رفع عقده أو تعديله مما يتيح الفرصة له للرحيل، في حال حصوله على عرض كبير بقيمة شرطه الجزائي المقدر بـ125 مليون يورو.

وفي الوقت ذاته، كشفت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان كان يسعى للتفاوص مع اللاعب الذي ينتهي عقده مع برشلونة في صيف 2021، خلال السيف الماضي ولكن لم تتم المفاوضات بنجاح.