بالفيديو.. ” الزعاق ” يخالف أخبار الفلك ويتحدث عن أيام التشريق

سعيد العجل(صدى):

بث الدكتور ” خالد الزعاق ” عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك ، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، خالف فيه تفسير الظواهر الفلكية متحدثًا عن أيام التشريق وذلك تزامنًا مع بدء اليوم الأول لها.

وأوضح ” الزعاق ” ، خلال الفيديو معني لفظة ” التشريق ” والتي جاءت من تشريق اللحم إلى قطع صغير وتركها في أشعة الشمس بعد وضع الملح عليها لجذب المياه الموجودة فيها كي لا تتعرض للتعفن وهي طريقة قديمة في حفظ اللحوم تسمي في اللغة العربية بـ ” القديد “.

وأكمل ” الزعاق ” ، أن أيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ويسمي اليوم الأول من أيام التشريق بـ ” القر ” نسبة إلى استقرار الحجيج بمنى، واليوم الثاني يسمي بـ ” النفر الأول ” ، واليوم الثالث يطلق عليه ” النفر الثاني ” دلالة على خروج الحجيج بشكل جماعي ” .