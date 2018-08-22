بالصور.. مصير مخلفات الأضاحي بعد إنتهاء الشعائر

علي القحطاني(صدى):

أكدت الإدارة العامة للنظافة في منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، أن إجمالي وزن مخلفات الأضاحي التي رفعتها سيارات النظافة بمدينة ” الرياض ” وحدها خلال اليوم الأول من عيد الأضحى العام الماضي وصل لـ 8387 طن.

قال ” رحيمي أحمد رحيمي ” المشرف العام على مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، إن مصير المخلفات الخاصة بالأضاحي يتضح في 3 خطوات أولها تجميع الجلود ومعالجتها وتوجيهها لمشروع الجيلاتين، وذلك عند تشغيل مصنع مكة المكرمة لإنتاج مادة الجيلاتين الحلال المستخلصة من جلود ” الأغنام ” خلال موسم الحج 1439 هـ.

وأضاف ” المشرف العام للإفادة من لحوم الهدي ” ، أنه يتم استخراجها على شكل كبسولات طبية، وإنتاجها من جلود مخلفات الهدي بدلًا من استخراجها عالميًا من الخنازير.

وأوضح ” رحيمي ” ، أن للجلاتين الذي يصنع من جلود وعظام الحيوانات، استخدامات هامة ومتعددة ولا تخلو حياتنا اليومية منه أما كأحد مكونات الغذاء، أو تصنيع العديد من المستلزمات الحياتية، حيث يدخل في الصناعات الغذائية، ويدخل الجزء الآخر في صناعات مختلفة مثل مستحضرات التجميل وأوراق التصوير الحساسة.

وفي السياق ذاته تعد صناعة ” دباغة الجلود ” هي المسلك الثاني لمخلفات الأضاحي وذلك لأنها من أهم الصناعات بالعالم، التي يمكن الاستفادة فيها من مخلفات الأضاحي والجلود، حيث أصبح استخدام الجلود الطبيعية كمنتجات راقية تشكل أهمية كبيرة في حياتنا اليومية، وتتفوق على الجلود الصناعية التي لم تعد تلقى رواجًا عالميًا كالطبيعية.

وتشهد ” المملكة ” طفرة في صناعة دباغة الجلود نتيجة المادة الخام محليًا، وتعتبر صناعة أساسية ومشتقاتها تمثل قيمة مضافة للصناعة المحلية.

ويشير المطريق الثالث للتخلص من مخلفات الأضاحي في ” الشحوم ” والتي تحتوي عليها المخلفات بكميات كبيرة لا تقل عن ربع وزن الأضحية الأمر الذي يتطلب ضرورة الاستفادة منها بشتى الوسائل، ويتم الاستفادة منها بصهرها بهدف توفير بدائل الأغذية الأساسية للفقراء والمحتاجين.