ضجة عارمة في المكسيك بعد قرار جنسي فاضح

مكسيكو(صدى):

أعلنت مدينة مكسيكية تبني قرار مثير يتيح ممارسة الجنس والعلاقات الحميمية في أماكن عامة، ما أثر الجدل وضجة عارمة بين سياسيون محافظون في المكسيك.

وأكدت صحيفة ” إندبندنت ” البريطانية أن مجلس البلدية في مدينة غوادالاخارا المكسيكية صادق على هذا القرار غير المسبوق والمثير للجدل، والذي بموجبه لن تتحرك الشرطة من تلقاء نفسها ضد اي فعل فاضح في الأماكن العامة إلا في حال التبليغ فقط.

وبرر القائمون على هذا القرار المثير أنهم يسعون لإراحة الشرطة من تعقب ” أمور تافهة” على حد وصفهم، بينما أكد البعض أن الشرطة تقوم بابتزاز من يتم ضبطهم مع صديقاتهم في وضعيات حميمية بأماكن عامة.

وفي المقابل دعا فسياسيون محافظون في المدينة تدخل السلطات ومعالجة مشكلة ابتزاز الشرطة بدلًا من السماح للناس بممارسة علاقات حميمية في الأماكن العامة.