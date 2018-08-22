الصحة لـ ” الحجاج ” : تجنبوا الباعة المتجولين والأطعمة المكشوفة

علي القحطاني(صدى):

تواصل وزارة الصحة تقديم خدماتها إلى حجاج بيت الله الحرام، مقدمه عدة نصائح غذائية، حيث أطلقت تحذيرًا للحجاج من تناول الأطعمة المكشوفة والمعرضة للتلوث.

ودعت الوزارة الجميع إلى عدم الشراء من الباعة المتجولين، وضرورة غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون والمطهرات المخصصة لذلك قبل إعداد وتجهيز وتناول الطعام.

كما أكدت على ضرورة التأكد من صلاحية المعلبات والوجبات المغلفة قبل تناولها؛ تجنبًا للإصابة بالتسمم الغذائي، وغسل الخضروات والفواكة جيدًا قبل تناولها، وتناول الطعام بعد طهيه مباشرة أو حفظه في الثلاجة بدرجة برودة مناسبة وعدم تركه في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين بعد إعداده.