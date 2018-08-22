بالفيديو.. لحظة هروب عجل هائج قبل ذبحه

القاهرة(صدى):

تختلف مواقف أول أيام عيد الأضحى المبارك بين الجزارين والأضاحي، فبينما ثار ” ثور ” هائج في شوارع مكة المكرمة، هرب ” عجل ” هائج أيضًا من الجزارين في شوارع مصر قبل ذبحه.

ووثق مقطع فيديو لحظة هروب العجل من الجزارين، حيث هاج بعد نزوله من سيارة النقل وفر منهم هاربًا في الشوارع.

وظهر في مقطع الفيديو ملاحقة الجزارين والأهالي للعجل الهائج الذي أثار حالة من الخوف في شوارع محافظة الإسكندرية.

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