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بالصور.. ضبط مطبخ عشوائي في بطحاء قريش ثاني أيام العيد

بالصور.. ضبط مطبخ عشوائي في بطحاء قريش ثاني أيام العيد
عادل الحربي(صدى):

نشر الحساب الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم الأربعاء، عدد من الصور توضح تمكن الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت المتعلقة بالسلامة الصحية للموطنين خلال أيام ” عيد الأضحي ” من ضبط مطبخ عشوائي في بمنطقة بطحاء قريش يفتقر أدني الاشتراطات الصحية.

وأكدت ” الأمانة ” ، على إنها قامت بمصادرة وإتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية الغير صالحة للإستخدام الأدمي لسوء التحضير والتخزين ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المنشأة.


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