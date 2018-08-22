بالصور.. ضبط مطبخ عشوائي في بطحاء قريش ثاني أيام العيد

عادل الحربي(صدى):

نشر الحساب الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم الأربعاء، عدد من الصور توضح تمكن الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت المتعلقة بالسلامة الصحية للموطنين خلال أيام ” عيد الأضحي ” من ضبط مطبخ عشوائي في بمنطقة بطحاء قريش يفتقر أدني الاشتراطات الصحية.

وأكدت ” الأمانة ” ، على إنها قامت بمصادرة وإتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية الغير صالحة للإستخدام الأدمي لسوء التحضير والتخزين ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المنشأة.