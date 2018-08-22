” فيسبوك وتويتر ” يوجهان ضربة لإيران بحذف 300 حسابًا مضللًا

وكالات(صدى):

في ضربة جديدة للدعايا الإيرانية المضللة، أعلنت شركتا فيسبوك وتويتر، أمس الثلاثاء، أن كلا منهما حذفت نحو 300 حسابا، و652 صفحة ومجموعة مصدرها إيران، وذلك بعدما تبين أنها تقوم بسلوك مضلل منسق.

وتحركت الشركتان بناء على معلومة من شركة ” فاير آي ” للأمن الإلكتروني، التي قالت إن الحسابات تروج لدعاية إيرانية.

وقالت الشركة : ” إن النشاط لم يستهدف فيما يبدو التأثير على انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في 2018 تحديدا، إذ أنه يتجاوز الجمهور الأميركي والسياسة الأمريكية ” .

ويأتي حذف الحسابات بعد أسابيع من حذف فيسبوك حسابات مصدرها روسيا لمشاركتها في سلوك مضلل.