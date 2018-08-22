لأنها تنجب إناثًا فقط.. زوج يلقي بزوجته من الطابق الخامس

القاهرة(صدى):

أصبحنا في عام 2018 ومازال البعض يعتقد أن جنس المولود تتحكم فيه الأم ،وتواجه الأمهات دائما اللوم إذا أنجبت أكثر من فتاة في الوقت الذي يريد فيه الزوج ولدًا.

وفي هذا السياق أقدم زوج مصري على إلقاء زوجته من الطابق الخامس، أمام أطفالها الأربعة لتسقط جثة هامدة بعد خلاف نشب بينهما بسبب إنجابها البنت الرابعة.

وبالتحقيق أوضحت والدة المجني عليها أن ابنتها تنجب إناثا فقط وبعدما قامت بولادة ابنتها الرابعة، قام زوجها برميها من الدور الخامس فسقطت جثة هامدة، مضيفة أن ابنتها ربة منزل تزوجت منذ 8 سنوات، حيث كان زوجها دائم الخلاف معها لأنه يريد منها ولد.

وأشارت إلى أنه بعد ولادة ابنته الرابعة جاءت والدته وطلبت منه السفر معها حتى تزوجه بأخرى تنجب له الولد الذي يريده.

وأكد الجيران أن الزوج المتهم قام بضرب الضحية ضربا مبرحا لأكثر من ساعتين قبل رميها، وحاولوا التدخل إلا أن الباب كان مغلقًا.