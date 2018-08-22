لاعب كرة قدم يتفاجأ بالقبض عليه وسط المباراة

ماجد محمد(صدى):

في واقعة غريبة، شهدت مباراة كرة قدم ضمن منافسات الكأس في بيرو، تواجد رجال الشرطة على أرض الملعب، لاعتقال أحد اللاعبين المشاركين في اللقاء.

وأوقف رجال الشرطة المباراة، لإلقاء القبض على اللاعب سيزار مونتاليفيو، مهاجم فريق يونيون كيمبيري، بتهمة انتحال شخصية و أن اللاعب مسجل باسم مزور، واسمه الحقيقي هو ” خوسيه كونتريراس ” .

ومن جانبه قال اللاعب كونتريراس خلال اعتقاله: ” أنا لاعب كرة قدم ولست مجرما ” .

ولم تستكمل أحداث المباراة عقب الواقعة، حيث تم اعتبار يونيون كيمبيري خاسرا.