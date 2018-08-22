حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، منطقة مكة المكرمة). في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على مناطق (الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، ومكة المكرمة،).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج.