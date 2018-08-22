بالفيديو.. مواطن يعتدي بالضرب على عامل نظافة

تركي السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول، لحظة اعتداء مواطن بالضرب على عامل نظافة مسن وسط الشارع، في أول أيام عيد الأضحى.

وأوضح متداولو المقطع أن الواقعة حدثت في محافظة صامطة، مطالبين الجهات المعنية بمحاسبة المعتدي.