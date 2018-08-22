نشر : منذ 2 ساعتين 3٬723 6 الاخبار المحلية بالفيديو.. مواطن يعتدي بالضرب على عامل نظافة تركي السالم(صدى): وثق مقطع فيديو متداول، لحظة اعتداء مواطن بالضرب على عامل نظافة مسن وسط الشارع، في أول أيام عيد الأضحى. وأوضح متداولو المقطع أن الواقعة حدثت في محافظة صامطة، مطالبين الجهات المعنية بمحاسبة المعتدي. الوسوم:جازان
ابو عمار[ عدد التعليقات: 19006 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول و لا قوة الا بالله
زائر[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 2 ساعتين
مارحم ضعفه هو لابس ومتكشخ للعيد بين اهله
قبل مايمد يده كان عليه المقارنه بين حاله وحال هالضعيف ومهما كان غلطه مافيه شرع يسمح له يمد يده عليه لكن لانه مسكين استقوى عليه عموما شكرا لمن صور المقطع حتى ياخذون بحق هذا المسكين منه الله المستعان قلوب ميته ..
الأخطبوط[ عدد التعليقات: 139 ] نشر منذ 2 ساعتين
بدو همج أعوذ بالله .
مقلب[ عدد التعليقات: 144 ] نشر منذ 1 ساعة
لاتستعجلون بالحكم على الرجال يمكن العامل مسوي شئ مثل منتو شايفين لا معه مكنسه ولا سطل
ابوالجودي[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 1 ساعة
الله المستعان وش في هذولا العالم كذا لارحمة ولاتقدير لشعائر الله ايش من غضب خلاك تركل هذا المسكين والله انك تستحق انه يركلك ويصورك امام الملا ويهينك الين تتواضع وماني قايل اقبضوا عليه اكيد انك الحين في قبضتهم لكن اقول خذوا حق هذا المسكين من هذا الظالم
alfahd42[ عدد التعليقات: 18342 ] نشر منذ 1 ساعة
البدو اهل الشرف والطيب ومن يتكلم عليهم فهو لايفهم من الدنيا غير اشكاله