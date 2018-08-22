بالصور.. طالبته بالتغلب على مخاوفه فتركها يوم الزفاف

بكين(صدى):

في واقعة غريبة أقدم عريس في الصين على ترك عروسته يوم الزفاف بعدما طلبت منه التغلب على مخاوفه.

وكانت العروس طلبت من شريكها التغلب على مخاوفه، من الأماكن المرتفعة، وعبور جسر جبل ” فوكي ” ، البالغ ارتفاعه 360 مترًا، كمهرًا لها لإتمام الزواج.

ووقفت العروس مرتدية فستان زفافها، أمام سيارة وحقيبة أموال، قائلة له : ” رغم سعادتي بحبك 3 سنوات، لكني لا أستطيع أن أتزوجك، فأنت لديك نقطة ضعف لا أستطيع تحملها على الإطلاق، وهي الخوف من المرتفعات، لذلك فإن كل ما عليك هو السير عبر هذا الجسر، وسأتزوجك فورًا ” .

وبعدما قرر العريس تنفيذ طلبها، تراجع على الفور، مُتهمها بالشخص غير المؤول، ليتركها أمام الجميع ويهرب.