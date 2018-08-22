نور الدين امرابط: تلقيت عروض من الصين وإسبانيا وقطر لكن ” النصر ” جذبني

نواف السالم(صدى):

كشف الدولي المغربي، نجم نادي النصر نور الدين امرابط، عن تلقيه عدة عروض من الصين وقطر، والإمارات، وكذلك إسبانيا، قائلا: ” لكن مشروع النصر جذبني ” .

وقال امرابط في تصريحات صحفية : ” السعودية بلد رائع للمعيشة نحن مسلمون وسأقوم بأذن الله بالعمرة قريباً وسأحج السنة المقبلة ” ، مضيفًا : ” لم أقابل جمهور النصر على أرض الواقع ومتحمس كثيراً لملاقاتهم ، شاهدت لهم عده مقاطع ، سحرني ألوان المدرج بأجواءه الرائعة المزينة بالازرق والأصفر ” .

وتابع : ” الأندية السعودية الأخرى قوية وستكون مُنافسة لنا بالدوري ، الموسم سيكون صعب علينا ، ولكن لدينا فريق جيد وجماهيرنا الرائعة ” .

وأضاف: ” لقد أصبحت صديقاً للكل في النصر وأكثر ما أحبه أننا نصلي مع بعضنا البعض ، ومُعجب كثيراً بتلاوة وتجويد أحمد الفريدي للقرآن الكريم ” .

وعن مقارنة تجربته الحالية مع النصر وتجربته مع نادي غلطة سراي التركي، قال : ” يمكنني مقارنة تجربة النصر بنظيرتها غلطة سراي ففي كليهما أنت تلعب للألقاب والجماهير الرائعة ” .