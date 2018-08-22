بالصور.. حكاية وادي ” محسر ” وسبب تسميته بـ ” وادي المغضوب عليهم “

نايف السالم(صدى):

يطلق أهل مكة على وادي ” محسر ” والذي يقع بين مشعري منى والمزدلفة اسم ” وادي النار ” أو ” وادي المغضوب عليهم ” ،ويحرص الحجاج على الإسراع عند المرور به.

ويفر الحجاج من وادي ” محسر ” اقتداءًا بالنبي – صلى الله عليه وسلم – ، فأنه لما أتى بطن محسر حرّك الركب، كما رُوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما أتى محسر أسرع.

ويعود سبب النهي عن الوقوف بوادي محسر أنه أحد الأماكن التي شهدت عقاب الله وعذابه للملك الحبشي ” أبرهة ” وجيشه عندما أتى إلى مكة عبر هذا الوادي، وتوقف السير بهذا الوادي أيضًا.

وجاءت معجزة الله، بهذا الوادي وهي الطير الأبابيل التي أنهالت على أبرهة وجيشه كما ذكر القرآن الكريم.

وعن ابن عباس رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ، وَالْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ، وَشِعَابُ مِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ ” .