بالفيديو.. آل الشيخ: إسرائيل بإجرامها لم تمنع المسلمين من الحج بينما دولة أخرى منعتهم

عادل الحربي (صدى):

استنكر وزير الشؤون الإسلامية الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، محاولات منع النظام القطري لمواطنيه من أداء فريضة الحج.

وأكد آل الشيخ أن الحج ركن من أركان الإسلام ولا يحق لأي شخص أن يمنع أحد من أداء هذه الفريضة.

وقال: ” إن إسرائيل لم تمنع الحجاج المسلمين من الحج على الرغم من الأفعال التي تقوم بها ويعلمها الجميع بينما دولة أخرى تمنع مواطنيها من الحج ، وهذا التصرف سقطة كبيرة جدا ومن قام به سينال عقوبته من الله عز وجل ” .