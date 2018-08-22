بالفيديو.. لمن يعاني من الأرق.. 4 خطوات للنوم في أقل من دقيقة

واشنطن(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي طريقة تساعد على النوم في غضون دقيقة واحدة فقط، وذلك من خلال التركيز على تهدئة الأعصاب وإزالة التوتر.

ويمكن الحصول على الهدوء وإزالة التوتر من خلال الخطوات التالية:

1- تنفس ببطء من أنفك لمدة أربع ثوان، وأبق على نفسك بالداخل لمدة 7 ثوان، وقم بالزفير من فمك لمدة ثمان ثوان وببطء.

2- للحصول على نتيجة أفضل قم بمزج 1/8 ملعقة ملح بحر على ربع ملعقة عسل، وملعقة زيت جوز الهند، وأضف الخليط على كوب ماء دافئ وتناولها قبل النوم.

3-أيضا للاسترخاء اضغط بإصبعك على وسط يدك أو منطقة ما قبل الكف لدقيقة مع التنفس ببطء.

4-اضغط على المنطقة ما بين الحاجبين وأنت مغمض العينين للاسترخاء والنوم وتنفس ببطء لمدة دقيقة.