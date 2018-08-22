بالصورة.. فتاة تصدم مئات الشباب بعد أن واعدتهم على لقاء غرامي عبر ” تيندر “

واشنطن(صدى):

في مشهد مثير للدهشة اقبلت فتاة أمريكية على مواعدة المئات من الشباب في أمريكا على موعد غرامي؛ رغبة منها في اختيار الأفضل من بينهم.

وفي التفاصيل، قامت الفتاة الأمريكية والتي تدعى ” ناتشا ” باستخدام تطبيق المواعدات الغرامية ” تيندر ” في خطتها، من أجل إيهام الضحايا بأن الغرض من اللقاء سيكون عاطفي.

وعندما قام كل شاب بالذهاب للموعد الغرامي ظنًا منهم أنهم سيتقابلون مع الفتاة في لقاء عاطفي، كانت الصدمة؛ حيث تفاجأ كل شاب أن معه العشرات من الرجال الآخرين، الذين جاءوا لنفس الهدف تقريبا.

وقامت الفتاة بالظهور وسط الشباب وهي تلوح بيديها وتطلب منهم المنافسة مع بعضهم، وإجراء تدريبات بدنية شاقة، لاختيار الفائز من بينهم، حسبما ذكرت ” ديلي ميل ” البريطانية.

والغريب في الأمر أن هناك من استجاب من الشباب بينما انسحب آخرين.