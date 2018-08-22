فهد المولد يثير الجدل بعد غيابه عن تدريبات الاتحاد بدون عذر

نواف السالم(صدى):

أعلن نادي الاتحاد، غياب فهد المولد عن تدريبات الفريق عقب عودتهم من العاصمة البريطانية لندن، وذلك بعد خسارة مباراة السوبر أمام الهلال.

وتغيب ” المولد ” عن التدريبات بدون عذر، ليثير شكوك كبيرة حول سبب الغياب، خاصة بعد خسارة كأس السوبر.

ومن ناحية أخرى، عقد المدرب الأرجنتيني رامون دياز، جلسة مع اللاعبين في منتصف الملعب لمحاولة تخفيف آلام هزيمة كأس السوبر، والتركيز في المباريات القادمة للفريق.

يذكر أن الاتحاد خسر مباراة السوبر أمام الهلال بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب ” لوفتس رود ” بالعاصمة البريطانية لندن.