” الجمارك ” توضح إمكانية دخول الفحم إلى المملكة

نايف السالم(صدى):

أوضحت الجمارك، إمكانية دخول الفحم إلى المملكة والشروط التي يجب توافرها حتى يتم السماح له بالدخول.

وأضافت الجمارك أنه مسموح بدخول الفحم ولكن يجب أن تكون جميع البيانات باللغة العربية كالوزن والكمية وبلد الانتاج.

كما أكدت أن الأقسام التي تتعامل مع المسافرين والأقسام الخاصة بفسح الشحنات تعمل على مدار الساعة، بما في ذلك خلال أيام الأعياد، وجاء ذلك ردًا على د استفسار في هذا الشأن عبر حسابها الرسمي بموقع ” تويتر ” .