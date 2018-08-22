” نقاب ” زوجة رئيس وزراء باكستان يلفت الأنظار ويثير الجدل

إسلام آباد(صدى):

أثار ارتداء زوجة رئيس وزراء باكستان برقع أبيض ” نقاب ” خلال مراسم تنصيب زوجها المنتخب عمران خان في قصر إيوان، الجدل في باكستان.

وانقسم الباكستانيون حول ارتدائها البرقع الذي يتماشى مع لون حجابها وسط انتشار صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفت هذا اليوم بـ ” يوم الفرح لباكستان ” .

ومن جانبها انتقدت الصحافية سميرة خان، ارتداء السيدة ” بشرى خان ” البرقع، قائلة : ” إنها تملك كامل الحق أن ترتدي ما يعجبها ولكن كزوجة زعيم باكستان إنها تمثل جميع الباكستانيات “.

يُذكر أن زعيم ” حركة الإنصاف ” الباكستانية وبطل الكريكيت السابق عمران خان، أدى اليمين الدستورية في القصر الرئاسي في العاصمة إسلام آباد، السبت الماضي.