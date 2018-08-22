الحقيقة وراء مقتل إبراهيم العسيري خبير صناعة المتفجرات في القاعدة

واشنطن(صدى):

عادت قضية الإرهابي إبراهيم العسيري خبير تصنيع المتفجرات في تنظيم القاعدة، إلى الأذهان مجددًا بعدما أكد مسؤول أمريكا أنه قُتل العام الماضي أثناء تصنيع متفجرات متطورة.

وقال المسؤول الأمريكي الذي رفض ذكر اسمه وفقًا لوكالة ” فرانس برس ” ، إن العسيري قُتل العام الماضي أثناء تصنيع متفجرات متطورة يصعب رصدها وتم إخفاء جثته حتى تحللت.

وأضاف أن ” العسيري ” شارك في العديد من التفجيرات الإرهابية، حيث شارك في مخطط رأس السنة 2009، بعدما حاول شخص نيجيري تفجير طائرة هولندية عن طريق وضع متفجرات في ملابسه الداخلية.

ومن ناحية أخرى، أكدت العديد من الدول في مجلس الأمن أن ” العسيري ” قُتل في النصف الثاني لعام 2017، وذلك وفقًا لفريق الأمم المتحدة الخاص برصد الجماعات الإرهابية.