نايف السالم(صدى):

أعلنت أمانة المدينة المنورة أنه تم السماح بذبح الإبل في مسالخ المدينة، بعد توقف 3 أعوام خوفًا من انتشار وباء ” كورونا ” .

وشهد سوق الإبل هذا العام إقبالًا كبيرًا من المضحين على عكس الأعوام الماضية، حيث من المتوقع تجاوز حجم مبيعات الإبل 250 رأسًا مع أول أيام عيد الأضحى.

وتبدأ أسعار الإبل من 2000 ريال وصولًا إلى 7000 ريال حسب أنواع وفصائل الإبل، حيث تختلف من ثقافة إلى أخرى.